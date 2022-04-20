Втрати на полі бою та значні військові прорахунки змусили росіян змінювати тактику.

Теза російської пропаганди про "кілька етапів" війни в Україні - неправдива. Насправді ворог розраховував на успішну реалізацію одного і єдиного етапу.

Про це заявив речник Міністерства оборони України, полковник Олександр Мотузяник в інтерв’ю "РБК-Україна".

"Ми маємо знати, що саме з вуст російської влади прозвучала теза про наявність в цій так званій "спеціальній військовій операції" кількох етапів. Насправді "етап" був один: блискавичний наступ, захоплення великих українських міст включно зі столицею, повалення українського та встановлення підконтрольного Російській федерації уряду та, врешті, повернення України до сфери контролю Росії. Тобто знищення української державності як такої. Це, власне, і була головна мета агресора. І зробити це вони планували в один етап", - заявив Мотузяник.

Водночас він наголосив, що росіяни у паніці готували інший план, який російській аудиторії "продали", як "другий етап спецоперації".

"Численні втрати, прорахунки в плануванні бойових дій та шалений опір українців врешті змусили російське керівництво внести суттєві корективи. Тому тепер вони говорять про наявність так званого плану "Б", який начебто включав лише встановлення повного контролю над територіями Донецької і Луганської областей. Саме це вони зараз і намагаються зробити", - зазначив Мотузяник.

Як відомо, секретар РНБО Олексій Данилов підтвердив початок нової фази російського наступу на сході України.

Вночі та вранці 19 квітня російські сили зосередилися на прориві оборони Луганської та Донецької області. Також в плани окупантів входить повний контроль над Маріуполем.

Тривають обстріли південних міст України.

В Міноборони також констатували, що битва українських захисників з російськими окупантами за Донбас триває вже кілька днів. Загарбники активізували наступальні дії на Луганщині й Донеччині.

Російські окупанти хочуть вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей до 9 травня, а також втримати "сухопутний коридор" до окупованого Криму.

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