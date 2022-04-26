Угруповання Обʼєднаних сил мужньо тримає оборону та стоїть на своїх позиціях міцно.

Ворог зазнає втрат на Донбасі. Протягом минулої доби ніяких успіхів окупанти не отримали.

Про оперативну ситуацію в Донецькій області в ефірі телемарафону повідомив Голова ОВА Павло Кириленко.

"Ворог протягом минулої доби не просунувся, обстріли тривають, ворог зазнає втрат, ворога стримуємо і надаємо нищівних ударів наскільки це можливо на зараз. В цьому випадку, коли ми кажемо про втрати ворога це не тільки на північному напрямку, це і південний напрямок, і так званий Донецький напрямок, Авдіївка, Марʼїнка, атаки ворога відбиваються. ЗСУ, угруповання Обʼєднаних сил стоять на своїх позиціях міцно і так ми будемо їх тримати", – сказав він.

Щодо ситуації в Маріуполі Кириленко розповів, що окупанти розповсюджують фейкову інформацію, що можна виїхати на підконтрольну Україні територію, але продовжують вивозити в "ДНР" і Росію.

"Звичайно, Путін заявляє, що можна вільно евакуюватися, звичайно це все не відповідає дійсності. Фейкову інформацію про домовленість росіяни продовжують використовувати, так само як режим тиші над Азовсталлю, одразу починають її обстрілювати, наносити авіаудари. Ми це все проходили та, на жаль, з цим зіштовхнемося неодноразово. Ми робили й будемо робити все, щоб цю ситуацію змінити, і люди евакуювалися до території підконтрольній українській владі до звільнення цих територій. Ми їх зберемо, знайдемо шляхи як донести цю інформацію, при повному інформаційному вакуумі, люди збираються тільки, щоб евакуюватися на підконтрольну українській владі територію", - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, українська армія у війні з Росією переходить на зброю країн НАТО. Як зазначають в МЗС, на Росію чекає іще більша ізоляція у плані санкцій, а українській армії "буде чим воювати".

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