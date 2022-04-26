Ми перейшли у якісну, принципово нову фазу, про яку навіть не ніхто не мріяв, заявив дипломат.

Українська армія у війні з Росією переходить на зброю країн НАТО.

Про це заявив глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

Підсумовуючи робочий тиждень, він уточнив, що на Росію чекає іще більша ізоляція у плані санкцій, а українській армії "буде чим воювати".

"Ми перейшли в абсолютно нову фазу, про яку два місяці тому навіть ніхто не замислювався. Ми перейшли у якісну, принципово нову фазу, про яку навіть не ніхто не мріяв: переведення Збройних сил України на натівську зброю, на натівський стандарт. І це вже відбувається", - сказав Кулеба.

За його словами, Зеленський зумів переконати Байдена у тому, що настав час це зробити.

"І до нас поїхали спочатку гаубиці… Але це лише початок. До нас поїде - набагато більше. І це історичний перелам", - анонсував міністр.

Кулеба наголосив, що українські військові швидше навчаються поводженню з новою зброєю, ніж країни-партнери здатні ухвалювати рішення про надання цього озброєння.

Глава МЗС додав, що українці не повинні піддаватися на останні погрози Росії про нібито можливість застосування ядерної зброї, оскільки це свідчить про її визнання своєї поразки.

Як писав УНІАН, Німеччина нарешті схвалила передачу Україні важкого озброєння. Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час саміту на американській авіабазі "Рамштайн" заявила, що Берлін надасть Україні 30 зенітних танків Gepard.

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