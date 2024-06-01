Прикордонне місто майже повністю зруйновано, але окупанти намагаються наробити ще більше шкоди.

Сили оборони стримують наступ росіян на півночі Харківщини. Прикордонне місто Вовчанськ приблизно на 70% контролюється оборонцями, заявив в ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

"У місті та околицях точаться жорсткі бої з окупантами, адже росіяни там не припиняють спроб просунутись або закріпитися малими штурмовими групами. Але Сили оборони роблять все можливе, щоб не дати ворогу закріпитися й тримають загарбників під вогневим контролем", – розповів представник Сил оборони.

За словами Волошина, українська армія тримає під вогневим контролем річку Вовча, яку намагаються форсувати загарбники.

Відео дня

Український моніторинговий проект DeepState своєю чергою повідомляє, що росіяни практично повністю знищили північну частину Вовчанська за три тижні свого наступу.

"Супутникові знімки свідчать про значні ураження будівельного фонду міста. Орієнтовно від 50 до 80 відсотків знищено і не підлягає відновленню. Є ще цілі будинки в південній частині міста, але і їм ще не довго стояти при такій інтенсивності", – зазначає DeepState.

Битва за Харківщину: останні новини

Як писав УНІАН, наступ російських окупантів на півночі Харківської області остаточно зупинився завдяки спротиву українців. Успіх української оборони визнали в Раді національної безпеки при президенті США.

Також ми розповідали, що ЗСУ, ймовірно, почали застосовувати американську зброю для ударів по російській території. Аналітики проаналізували відео роботи РСЗВ HIMARS поблизу Вовчанська та пов’язали його зі знайденими уламками снарядів на території Бєлгородської області.

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