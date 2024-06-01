'Україна їх зупинила': у Білому домі назвали 'провальним' наступ РФ на Харківщині

У США сподіваються, що Україна й надалі користуватиметься правом на захист.

Наступ російських окупантів на півночі Харківської області був провальним. Україна ефективно зупинила його.

Про це заявив представник Ради національної безпеки США Майкл Карпентер в інтерв’ю, яке транслювали в ефірі телемарафону. За його словами, кількість російських втрат дуже велика, однак жодних цілей вони не досягли.

"Україна зупинила Росію, і ми сподіваємося, що Україна й надалі користуватиметься своїм правом, яке чітко збігається зі статутом ООН - правом захищатися", - наголосив американсткий чиновник. Відео дня

Ситуація на Харківському напрямку

Українські воїни мають успіхи в районі Липців Харківської області, але ворог не припиняє атак. Сили оборони досягли незначних просувань на північ від Харкова в напрямку села Липці на тлі російських атак 27 травня. В районі Вовчанська окупанти продовжують вести штурми на північний схід від Харкова.

Підтверджених змін на лінії фронту на Харківському напрямку за цей час не відбулося. Геолокаційні кадри свідчать про те, що ЗСУ нещодавно відбили частину території на полях на північ від Липців.

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