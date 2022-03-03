Бій за населений пункт з супротивником веде зведена група спецпризначенців та підготовлені ними місцеві групи опору.

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони знищили у Гостомелі Київської області 20 бойових машин десанту ворога, бій за контроль над містом триває.

Про це повідомляє прес-служба ГУР МОУ.

"Триває бій за контроль над містом Гостомель. В районі місцевого склозаводу станом на 18.30 вже знищено 10 бойових машин десанту ворога. Бій веде зведена група спецпризначенців під керівництвом ГУР МО України та підготовлені ними місцеві групи опору", - йдеться у повідомленні.

Загалом протягом дня спецпризначенці знищили у Гостомелі 20 бойових машин десанту ворога.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці війська РФ вдерлася на територію України. Пізніше Верховна Рада України проголосувала за запровадження воєнного стану.

Супротивник атакував воєнні об'єкти, а потім використав різне озброєння та авіацію проти мирних населених пунктів. За даними ДСНС, станом на 2 березня загинули понад 2 тисяч цивільних громадян України.

Були бої, зокрема, в Гостомелі. У населеному пункті вдалося знищити більше взводу супротивника.

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