У тому районі росіяни проводять лише обмежені контратаки, зосереджуючись переважно на операціях на сході України.

Вашингтон вважає, що Україна зможе утримувати захоплені території в Курській області Росії протягом кількох місяців або навіть довше, пише Bloomberg із посиланням на американських високопосадовців.

Представники США, які спілкувалися з журналістами на умовах анонімності, зазначають, що на даний момент Україна не стикається з серйозними проблемами з постачанням у районі Курська. Російські війська проводять лише обмежені контратаки, зосереджуючись переважно на операціях на сході України.

Українські збройні сили також повідомляють про покращення постачання артилерійських боєприпасів, яке стабілізувалося після тривалих труднощів із забезпеченням. Це стало можливим завдяки зусиллям союзників, зокрема ініціативі Чехії щодо надання боєприпасів, а також довгостроковим зусиллям США та Франції у зміцненні артилерійських можливостей України.

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Український літній наступ в районі Курська вразив союзників Києва своїм швидким початковим успіхом, але викликав занепокоєння щодо потенційних втрат у разі російської контратаки.

Президент Володимир Зеленський заявив, що захоплені території можуть бути використані як важіль у можливих переговорах з Росією, хоча точний час переговорів невідомий, оскільки диктатор РФ Володимир Путін поки не виявляє серйозного бажання їх проводити.

Українські союзники припускають, що Зеленський, можливо, готовий до більш гнучкого підходу для завершення війни, повідомляє Bloomberg.

Американські чиновники також зазначають, що Україна готується до зимового періоду, одночасно плануючи операції на наступний рік, які передбачають збільшення військових підрозділів та покращення озброєння й підготовки.

Курська операція - останні новини

Раніше військовий оглядач Денис Попович заявив, що контрнаступ РФ в Курській області провалився, проте в окупантів завдання звільнити території від українських військових ще залишається.

"Контрнаступ росіян у бік Снагості виявився невдалим. Їм не вдалося зруйнувати лівий фланг угруповання ЗСУ. Вони отримали загрозу для свого флангу, коли українські війська перейшли кордон у новому місці, в Глушківському районі. Зараз є ще одне вклинення в Курську область із нашого боку", - розповів він.

Своєю чергою Інститут вивчення війни повідомив, що Росія перекинула у Курську область бійців ФСБ. Як стало відомо, Путін доручив ФСБ провести контртерористичну операцію в Бєлгородській, Брянській і Курській областях 9 серпня після початку операції ЗСУ 6 серпня.

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