Дублювання завдань і слабкі структури створюватимуть тертя між ФСБ і МО РФ.

Федеральна служба безпеки Росії воює у Курській області і безуспішно намагається координувати бойові завдання з військовими.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, опозиційне видання РФ "Новая газета Европы" ідентифікувало військовослужбовця спецназу ФСБ, який загинув у боях у Курській області в серпні 2024 року.

Офіцер ФСБ розповів виданню, що керівництво відомства поставило перед спецназом, включаючи елементи груп "Альфа" і "Вимпел", завдання виявити і знищити диверсійно-розвідувальні групи ЗСУ.

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За словами джерела, ці групи погано пристосовані для ведення комбінованих боїв із застосуванням важкої техніки проти регулярних збройних сил. Зазвичай бійці спецслужби проводили контртерористичні операції проти невеликих терористичних груп, а тому не має достатньої підготовки та обладнання, необхідного для реагування на ЗСУ.

Інший співрозмовник, близький до російських спецслужб, додав, що Центр спеціальних операцій ФСБ не має "спільного зв'язку" з військовими частинами і досі не існує спільного штабу для координації бойових завдань між ними.

Правитель Рф Володимир Путін доручив ФСБ провести контртерористичну операцію в Бєлгородській, Брянській і Курській областях 9 серпня після початку операції ЗСУ 6 серпня. Однак потім він почав доручати дублюючі завдання Міністерству оборони (МО), ФСБ і Росгвардії Росії.

Кремль і військове командування намагалися створити злагоджену і ефективну структуру командування і управління, однак залишається незрозумілим, які обов'язки кому належать. Аналітики вважають, що дублювання завдань і слабкі структури створюватимуть тертя між ФСБ і МО РФ.

Курська операція ЗСУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що операція ЗСУ в Курській області вже показала певні результати. Зокрема, вона сповільнила росіян і змусила їх перекинути близько 40 тис. солдатів.

За словами експертів, в Курській області Росії Збройні сили України, схоже, зайшли в тил глушківському угрупованню росіян.

Правителю Росії Путіну взагалі не потрібна Курська область, вважає полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. У Кремлі навіть не помітять, якщо повністю втратять цей регіон.

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