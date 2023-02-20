Богдан Покітко отримав повістку 18 січня, 31-го склав присягу. 12 лютого його перевели до нового місця проходження служби, де він загинув у бою 16 лютого.

Тернопільський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки пообіцяв провести службову перевірку через загибель на фронті мобілізованого, відправленого на виконання бойових завдань без належної підготовки. Йдеться про загиблого солдата Богдана Покітка.

Як пообіцяв у Facebook Тернопільський обласний ТЦК СП, після перевірки буде встановлено відповідальних за підготовку та навчання особового складу.

Представники ТЦК запевнили, що випадок, який стався з Покітком, - не системний. Чоловіка після уточнення облікових даних та проходження медкомісії визнали придатним проходити військову службу, він був призваний на військову службу до Тернопільського об'єднаного міського ТЦК СП на одну з посад у роту охорони.

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"12 лютого солдата Покітка Богдана було переведено до нового місця проходження служби, де він загинув внаслідок бойових дій 16 лютого 2023 року", - розповідають у ТЦК.

Наразі у Тернопільському ТЦК призначено службову перевірку, за результатами якої буде встановлено осіб, які відповідали за підготовку та навчання особового складу. Там закликали суспільство дочекатися завершення перевірки.

Скандал довкола загибелі тернополянина Богдана Покітка на фронті

На кричущу історію звернула увагу волонтерка Оксана Огородник. Вона розповіла, що тернополянина Богдана Покітка мобілізували шляхом вручення повістки на вулиці. Чоловіка, за її словами, відправили на фронт без підготовки.

Рідні загиблого стверджують, що до відправки на фронт Богдан лише раз був на полігоні.

Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що направить запити у компетентні органи для з'ясування обставин загибелі Богдана Покітка.

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