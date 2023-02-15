Він був родом з шотландського міста Глазго.

На війні в Україні загинув восьмий житель Великобританії. Йдеться про 45-річного Джонатана Шенкіна, який відправився добровольцем брати участь у захисті нашої держави від російської агресії. Він був парамедиком.

Як повідомило видання Sky News, про смерть британця розповіла його сім'я в соціальних мережах. Рідні назвали Шенкіна "героєм", який загинув "в акті хоробрості в якості парамедика".

Представник Міністерства закордонних справ Британії прокоментував трагедію: "Ми надаємо підтримку родині британського громадянина, який загинув в Україні, і перебуваємо в контакті з місцевою владою".

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У повідомленні сім'ї Шенкіна також сказано: "Поступивши на службу в Збройні сили України, він пожертвував собою заради захисту цінностей, в які ми всі віримо. Його пережили син і дочка, яким він був відданий". За героїзм, проявлений у війні, Шенкін отримав медаль "за бойову доблесть".

Британський герой народився і виріс в місті Глазго на заході Шотландії, проживав в Лондоні і на Мальті. Парамедик проходив службу в ізраїльській армії, а пізніше заснував власний охоронний бізнес. Фірма Шенкіна працювала в Афганістані, Іраку, Сомалі, Анголі та багатьох інших державах.

Загибель британців в Україні

Про смерть Шенкина повідомлялося ще вчора, але без будь-яких деталей. У британському МЗС не розкривали ім'я загиблого.

Інформація про вбивство британця в Україні російськими силами надходила ще в квітні минулого року. Тоді від рук рашистів помер 36-річний Скотт Сіблі.

На початку лютого Україна повернула тіла Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью. Окупанти вбили волонтерів під час гуманітарної евакуації з Соледару.

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