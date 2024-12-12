Під час кожного штурму Сили оборони знищують до десяти окупантів, але це не спиняє ворога.

Ворог наблизився до Покровська Донецької області на менш ніж 10 кілометрів, відбуваються щоденні жорстокі бої. Про це сказав пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення "Червона калина" Микола Коваль в ефірі телемарафону.

"Ворог кинув всі сили, щоб просунутися ближче до Покровська. Вже дуже близько підходить. Менше 10 кілометрів залишилося – близько 6 кілометрів до Покровська", - зазначив Коваль.

За його словами, ворог постійно "відправляє на убій свою живу сил". Цілодобово відбувається по 40-50 ворожих штурмів, які відбивають Сили оборони, знищуючи під час кожного з них від 5 до 10 осіб, але росіян ці втрати не зупиняють.

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"Тільки група заходить – ми її знищуємо, відбиваємо штурм, а за нею знову йде інша. І так щодня – постійні штурми із залученням артилерії за постійної підтримки дронів", - повідомив Коваль.

Він наголосив, що ворог за допомогою різних методів намагається зайти в місто і, якщо попередні два місяці "йшли тільки в лоб", тобто максимально просувалися вперед, несучи великі втрати, то тепер почали обходити місто з флангів, намагаючись прорвати українську лінію оборони.

"Ворог останнім часом почав використовувати квадроцикли, мотоцикли, автомобільну техніку, бо так їм швидше і легше пересуватися. Щодо важкої техніки – танків та бронетехніки, то вони її використовують лише у виняткових випадках – із закритих позицій", - розповів пресофіцер.

Ситуація довкола Покровська – останні новини

Полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський заявив, що російські окупанти намагаються обійти Покровськ і перерізати постачання українських військ у місті з боку Дніпропетровської області.

За його інформацією, росіяни вже не атакують місто "в лоб", відбувається активне просування противника вздовж річки Солона. Тобто він намагається обійти Покровськ через південний напрямок і, можливо, атакувати його із заходу.

Експерт каже, що у ворога є дві задачі – дійти до кордонів Дніпропетровської області, а також пробиватися на трасу із заходу для того, щоб перекрити постачання Покровська з Дніпропетровщини. Саме тому ситуація там така драматична.

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