Окупанти намагатимуться охопити Покровськ із заходу та створити передумови для взяття міста у лещата і подальшої атаки на нього.

Російські окупанти намагаються обійти Покровськ і перерізати постачання українських військ у місті зі сторони Дніпропетровської області. Про це в ефірі Радіо NV сказав полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.

Він зазначив, що противник протягом останнього тижня певною мірою активізувався в районі Покровська, і можна бачити наміри окупантів щодо активного просування.

"Противник намагається досягти певних рубежів, але з розумінням того, що він не може атакувати, на сьогоднішній день, Покровськ, що називається, в лоб. І саме тому ми зараз бачимо активне просування противника вздовж річки Солона. Тобто, він намагається обійти Покровськ через південний напрямок і можливо атакувати його із заходу", - переконаний експерт.

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У цьому зв'язку, він вбачає дві задачі, які намагається вирішити противник.

"Задача політичного характеру - дійти все ж таки до кордонів до Дніпропетровської області, а задача військового характеру - пробиватися на трасу із заходу для того, щоб перекрити постачання Покровська з Дніпропетровської області. Саме тому ситуація там така драматична", - наголосив Грабський.

За його словами, противник, щоб лізти вперед, не рахується з власними втратами і перекидає війська сюди з інших напрямків. При цьому "бойові дії на Курахівському напрямку носять не такий сильний характер, як вони мали ще тиждень тому":

"Тобто, це говорить про те, що загальний темп просування росіян на цих двох напрямках - на Покровському і Курахівському, дещо знижується, незважаючи на те, що на окремих ділянках противник ще зберігає високу мобільність і можливість просуватися досить активно".

Також експерт розповів про важливість селища Шевченко під Покровськом. За його словами, цей пункт є передовим районом оборони, через який тримається власне оборона самого Покровська, тому що через Шевченко йдуть щонайменше дві дороги, які з'єднують цей населений пункт з Покровськом.

"Саме тому для противника критично важливо вийти на цей напрямок для того, щоби по дорозі атакувати безпосередньо такі населені пункт, як Перше травня та Троянда - тобто такий південний підхід. Але ми можемо припускати, що противник разом з тим буде намагатися охопити Покровськ із заходу і створити передумови для взяття у кліщі і подальшої атаки на нього", - наголосив Грабський.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Як повідомляв УНІАН, на думку військового експерта, колишнього речника Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, Силам оборони України треба бути готовими до того, що російські загарбники не зупиняться і продовжать формувати лещата напівоточення Покровська, але просування ворога залежатиме від достатності ресурсів.

За словами аналітика, тенденція на Покровському напрямку дуже тривожна, але швидко ворогу не вдасться захопити місто.

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