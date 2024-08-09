Костенко стверджує, що українські військові знайшли те місце, де російські сили були найбільш слабкими.

Народний депутат і секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Верховної Ради України Роман Костенко заявив, що українські військові "професійно просуваються" у Курській області Росії і завдають ураження російським силам.

"Наші війська просуваються і завдають враження противнику і найголовніше, що просуваються досить професійно. І я вже казав про це, ще раз повторюю, що, можливо, це одна з небагатьох операцій, можливо єдина, коли не дивлячись на сучасну оптичну розвідку, агентурну розвідку, не дивлячись на сучасні засоби передавання інформації, був саме досягнутий ефект раптовості, якого досить складно в сучасній війні досягнути", – сказав він в ефірі Радіо Свобода.

Костенко стверджує, що українські військові знайшли те місце, де російські сили були найбільш слабкими, і "розвивають успіх", завдаючи удару усіма наявними засобами.

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Прорив у Курській області - деталі

Стрімкий український наступ у Курській області застав Росію і західних аналітиків зненацька. За кілька днів українські війська захопили більше території, ніж росіяни за кілька місяців. Успіх, схоже, був досягнутий завдяки освоєнню нового стилю ведення війни, пише Forbes.

Повідомляється, що ЗСУ вивели з ладу російську мережу розвідувальних безпілотників літакового типу, фактично засліпивши командування. Можливо, це було зроблено за допомогою нових перехоплювачів FPV, пов'язаних із радарами ППО.

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