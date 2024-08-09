Російські безпілотники, необхідні для ідентифікації цілей і наведення артилерії, а також FPV, виявилися не в змозі функціонувати.

Стрімкий український наступ у Курській області застав Росію і західних аналітиків зненацька. За кілька днів українські війська захопили більше території, ніж росіяни за кілька місяців. Успіх, схоже, був досягнутий завдяки освоєнню нового стилю ведення війни, пише Forbes.

Повідомляється, що ЗСУ вивели з ладу російську мережу розвідувальних безпілотників літакового типу, фактично засліпивши командування. Можливо, це було зроблено за допомогою нових перехоплювачів FPV, пов'язаних із радарами ППО.

По-друге, під час тимчасового відключення спостереження до лінії фронту було висунуто глушилки ближньої дії. Вони були запрограмовані виходячи з даних, отриманих раніше від розвідки радіоелектронної боротьби.

Відео дня

"Вони дізналися основні частоти наших прикордонних мереж радіозв'язку, частоти управління безпілотниками і підготували потужні глушилки, які придушили наші комунікації", - пише російський блогер, якого цитує WarTranslated.

Це стало можливим, тому що цей район вважався низькопріоритетним і не був оснащений новітнім обладнанням. В Україні війна безпілотників проти глушилок перетворилася на постійні перегони озброєнь, коли на кожний крок з ухилення від частот перешкод з'являються нові перешкоди. Схоже, що безпілотники в цьому секторі не відповідали сучасним стандартам.

У результаті російські безпілотники, необхідні для ідентифікації цілей і наведення артилерії, а також FPV, виявилися не в змозі функціонувати. Навіть небезпечні боєприпаси Lancet, що баражують, були частково зачеплені.

Безпілотники є основним засобом для зупинки броньованих атак. За останніми даними, на їхню частку припадає дві третини або більше знищених танків, а на відеозаписах видно, як цілі броньовані десанти вибиваються один за одним унаслідок послідовних FPV-ударів задовго до того, як вони досягають ворожих позицій.

Сконцентрувавши достатню кількість засобів глушіння в Курському секторі, Україна нейтралізувала російські безпілотники, дозволивши своїй бронетехніці перетнути відкриту територію, не будучи знищеною.

"Але як вони впоралися з російськими військами, що окопалися в глибині оборонних ліній, які будувалися протягом двох років?", - задаються питанням аналітики.

Бліцкриг безпілотників

Україна заповнила небо власними безпілотниками, "безперервним шквалом високоточних БПЛА, які летять цілими зграями".

Аналітик OSINT Рой зазначає, що останніми тижнями Україна використовувала потужні безпілотники-бомби, щоб пробити проломи у верхньому покритті російських окопів і бліндажів. Досвідчені пілоти FPV можуть пролетіти через ці отвори і очистити траншею внизу.

Можливо, важливо, що на деяких відеозаписах показано нові українські дрони-пікірувальники. Хоча пікірувальники-бомбардувальники на квадрокоптерах зустрічалися і раніше, ці виглядають як безпілотники літакового типу з більшим радіусом дії і більшим корисним навантаженням. Це явний відгомін оригінальної концепції "Бліцкригу", коли пікірувальні бомбардувальники надавали безпосередню підтримку наземним військам.

Після того як окопи були зачищені, нові українські підрозділи штурмовиків швидко висувалися, щоб зайняти і закріпитися на порожніх позиціях, слідуючи впритул за безпілотниками. Потім вперед висувалися глушилки, і весь процес повторювався для наступного етапу наступу.

Російські військові коментатори закликали свої сили "закрити небо" безпілотними літальними апаратами VT-40 і зупинити "курське вторгнення".

Безпілотник VT-40, створений волонтерською групою "Судоплатов", виробляється за контрактом з Міністерством оборони і випускається у величезних кількостях. Але головний недолік цього безпілотника - виробники не поспішають оновлювати частоти управління, тож через деякий час їх легко заглушити. Схоже, саме це і сталося в цьому випадку.

Росіяни добре знають про цю вразливість для радіоелектронної боротьби і розробили нові напівавтономні FPV-дрони з оптичним наведенням. Вони дають змогу оператору засікти ціль на відстані і продовжувати рух до неї, незважаючи на перешкоди. Але ці дрони ще не представлені у великій кількості, і, найімовірніше, жоден із них не був поставлений на низькопріоритетні ділянки, такі як оборонна лінія під Курськом.

"Це відкриває тимчасове вікно можливостей, протягом якого завади можуть бути успішними і забезпечити повне панування безпілотників на час, достатній для прориву. Щойно напівавтономні та автономні безпілотники стануть звичайним явищем або використовуватимуть завадозахищені технології, такі як оптоволоконний кабель, очистити небо вже не буде так просто. Але може бути й інший підхід. Схоже, що мобільна війна все ще можлива, коли безпілотники займуть панівне становище в небі. І якщо глушіння може не спрацювати, то більш кінетичні підходи - прямі атаки дронів на дрони - стають дедалі реальнішими. Подібно до того, як оригінальний "Бліцкриг" потребував контролю над небом, щоб його не зупинила ворожа повітряна атака", - сказано в матеріалі.

Повітряна міць безпілотників може стати життєво важливим компонентом сучасної версії. І від успіху в придушенні ворожих безпілотників може залежати успіх або невдача штурму.

Бої в Курській області - останні новини

Українські військові опублікували відео на тлі офісу "Газпрому" в курській Суджі.

"Місто контролюється Збройними силами України, у місті спокійно, всі будівлі цілі. Стратегічний об'єкт "Газпрому" в місті Суджа контролюється бійцями 99-го механізованого батальйону 61-ї окремої Степової бригади", - говорить на відео один із військових.

Про те, що внаслідок військової операції в Курській області українські військові здобули контроль над газовимірювальною станцією в Суджі, раніше заявив міністр енергетики України Герман Галущенко. Транзитний маршрут постачання російського газу в Європу через Україну все ще функціонує.

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