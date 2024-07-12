Він розповів, що під час міських боїв ворог може виявитись за будь-яким деревом.

Під час міських боїв у Вовчанську доводилося тримати кругову оборону, бо ворог міг з’явитися у будь-якому місці.

Про це сказав боєць13 бригади Нацгвардії "Хартія", що обороняють північ Харківщини, Андрій в інтерв’ю Армія TV. Він зазначив, що перед тим його бригада воювала у Серебрянському лісі, де було дуже складно, але у Вовчанську "ми побачили справжню війну і це було дуже важко". "Міські бої. Багато цивільних, які тікають, багато під**ів, які наступають. В перші дні був безлад. Ніхто не міг зрозуміти, де хто", - розповів Андрій.

За його словами, тримати оборону треба було на 360 градусів, тому що не зрозуміло було звідки може бути ворожий наступ. "Це міські забудови, все дуже щільно і дуже важко контролювати всі сектори. Бо там сарайчики, дерева і не знаєш звідки той кацап з’явиться", - пояснив військовий. Відео дня

Андрій додав, що часто окупанти переодягалися в цивільне, ховали автомат у себе і ходили по місту.

Також розповів, що у ворога були великі втрати. Він показав фото, на яких видно, що мертві росіяни буквально встелили міські квартали.

"Ми коли взяли їх рацію, то почули як вони собі поповнення замовляють. Давайте, мовляв, нам на вечір ще один взвод, бо в нас люди закінчуються. А на завтра- давайте роту", - розповів Андрій.

За його словами, наші БПЛАшники багато знищували росіян, тому в окупантів була паніка. "Якщо летить FPVішечка чи скид якийсь, то там страх. Дуже бояться нашу Бабу Ягу (йдеться про дрон-бомбер – УНІАН), яка літає ночами і скидає. Наші хлопці, коли взяли полонених і їх виводили, тоді Баба Яга летіла, то росіяни трусилися, на землю падали від страху", - розповів військовий.

Андрій зазначив, що в червні Вовчанськ вже було важко впізнати. Зокрема, на місці приватного сектора була рівна земля, все знищено ворогом.

Ситуація навколо Вовчанська

На початку травня російські окупанти почали наступати в Харківській області і поблизу кордону з Росією захопили кілька населених пунктів. Серйозні бої тривали за місто Вовчанськ.

Представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин розповідав, що ворог втратив колись елітну російську 83-ю окрему десантно-штурмову бригади в районі Вовчанська Харківської області .Він зазначав, що найімовірніше, росіяни виводитимуть цей підрозділ або ж доукомплектовуватимуть. Перекидаючи з інших ділянок фронту.

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