ЗСУ відкидають ворога на Харківщині, окупанти просунулись на Донбасі, - DeepState (карти)

ЗСУ відкидають ворога в Глибокому.

Окупанти просунулись у восьми населених пунктах на Донбасі, водночас ЗСУ відтіснили ворога на Харківщині. Про це повідомляють аналітики DeepState.

"Ворог просунувся у Піщаному, Євгенівці, Північному, біля Лозуватського, Макіївки, Новоселівки Першої, Часового Яру, Калинівки", - йдеться у повідомленні.

Водночас, повідомляють аналітики, Сили Оборони України відкидають ворога в Глибокому.

Відео дня

За даними Інституту вивчення війни, російські воєнкори стверджували, що ЗСУ в Харківській області провели контратаки в районі Липців та Глибокого, в районі Вовчанська та біля нього, а також біля Тихого.

У Луганській області, згідно з опублікованими картами, 6 липня окупанти незначно просунулися на схід від Піщаного. Також, за даними ISW, 5 та 6 липня російські війська продовжили наступ в районі Синківки, Петропавлівки, Стельмахівки, Невського, Макіївки та Греківки, а також на захід від Кремінної в районі Терни та Торська та в районі Серебрянського лісу.

У Донецькій області окупанти продовжували атаки на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки та на південь від Сіверська в районі Виїмки.

Також 5 та 6 числа російські війська продовжили наземні атаки біля Калинівки, Іванівського, Клещеївки та Андріївки. Крім того, геолокаційні кадри, опубліковані 6 липня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися до південно-західної частини Нью-Йорка.

Також повідомляється, що російські сили провели наступальні операції на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Перемоги, Костянтинівки, Парасковіївки, Вугледара та Водяного 5 та 6 липня.

Ситуація на фронті

Як повідомляли аналітики DeepState, останнім часом кількість зіткнень на фронті продовжує зростати. Так, середньодобове число зіткнень у травні було 122.1, в червні 124.5, а за липень вже 160.4.

Як зазначали у Генштабі, окупанти щосили намагаються вклинитися в оборону ЗСУ на сході. Найгарячішою ситуація залишалася на Покровському напрямку, росіяни активні і на Лиманському та Курахівському напрямках.

Вас також можуть зацікавити новини: