Україна планує захопити в полон якомога більше росіян, щоб потім використовувати їх для обміну на своїх військовополонених.

Вторгненням у Курську область Україна може переслідувати ще одну мету - захопити в полон якомога більше росіян, щоб потім використовувати їх для обміну на своїх військовополонених.

Про це пише Bild, зазначаючи, що українське керівництво все ще прямо не прокоментувало просування ЗСУ на російській території.

Однак у своєму вечірньому відеозверненні 9 серпня президент України Володимир Зеленський подякував солдатам, які взяли російських військових у полон, заявивши, що це надзвичайно важливо і за минулі три доби особливо результативно, зазначає видання.

Відео дня

"Якщо обмінний фонд буде поповнено, можна буде звільнити ще більше українських полонених. З початку наступу в Курській області з'явилося кілька відеозаписів, на яких зафіксовані групи російських солдатів, які здалися в полон, серед яких, зокрема, прикордонники", - зазначає Bild.

Ситуація в Курській області - що відомо

Як писав Forbes, Україна направила до Курської області вже п'ять бригад: чотири армійські механізовані бригади та одна бригада зі складу незалежних штурмових авіаційних сил. Вони зайняли близько 400 квадратних миль Курської області та взяли в полон десятки російських військовослужбовців, і поки що немає жодних ознак того, що вони уповільнюють свої атаки.

Також раніше повідомлялося, що біля Рильська в Курській області рознесли колону російських військових. Росія могла втратити до півтисячі солдатів унаслідок цього удару.

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