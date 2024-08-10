Кількість українських бригад у Курській області зростає з кожним днем.

Через чотири дні після початку вторгнення України в Курську область Росії кількість підтверджених українських бригад у зоні вторгнення і навколо неї зросла щонайменше до п'яти: чотири армійські механізовані бригади і одна бригада зі складу незалежних штурмових авіаційних сил.

Як пише Forbes, загалом ці підрозділи можуть включати до 10 000 військовослужбовців і 600 одиниць бронетехніки.

"За чотири дні п'ять бригад частково або повністю зайняли близько 400 квадратних миль Курської області і взяли в полон десятки російських військовослужбовців. Можливо, що бригади не збираються залишатися в Росії, але наразі немає жодних ознак того, що вони уповільнюють свої атаки", - пише Forbes. Відео дня

Як нагадується в статті, у перші години українського наступу було підтверджено безпосередню участь трьох бригад: 22-ї та 88-ї механізованих бригад, а також 80-ї десантно-штурмової бригади.

Однак у четвер 116-та механізована бригада розмістила відео, зняте безпілотною групою "Хорн", на якому зафіксовано танки і бронетранспортери бригади, що рухаються до Курська. А днем пізніше 61-ша механізована бригада також оголосила про себе у відео з російського міста Суджа.

Крім того, 49-та артилерійська бригада знаходиться приблизно за 30 миль від місця Курської битви. Також у цьому районі розташована 27-ма артилерійська бригада - єдиний підрозділ української армії з HIMARS.

Так, у п'ятницю було оприлюднено відео, на якому HIMARS атакує колону російських військ, що рухаються до Курська. На знімках, зроблених після атаки, видно сім знищених вантажівок і безліч загиблих солдатів.

Цей обстріл допомагає пояснити, як українцям вдалося просунутися так далеко і так швидко. Схоже, артилерія не дає змоги свіжим російським військам дістатися до поля бою, зазначають у Forbes.

При цьому в статті підкреслюється, що артилерійська блокада зменшує одну з головних небезпек для української операції - ризик того, що Росія ізолює українські частини.

"Але росіяни не зможуть ізолювати українців, якщо вони не зможуть прорватися через українську артилерію, щоб атакувати лінії постачання основних українських сил. І кожен день затримки закріплює успіхи українців, оскільки до Курська прибувають все нові підрозділи", - зазначають у Forbes.

Бої в Курській області - що відомо

Раніше Forbes писав, що в Курській області ЗСУ застосували нову тактику використання дронів і РЕБ, що стало одним з основних чинників успіху наступу в перші дні. Повідомляють, що ЗСУ вивели з ладу російську мережу розвідувальних безпілотників літакового типу, фактично засліпивши командування.

Як пише The Washington Post, якщо російські війська будуть наступати з тією ж швидкістю, що і на інших напрямках, їм знадобиться рік, щоб відбити втрачені території в Курській області.

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