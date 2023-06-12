Біля Мар’їнки відбито всі ворожі атаки, зазначив Генштаб ЗСУ.

Російські загарбники продовжують зосереджувати головні зусилля на таких напрямках - Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському та Лиманському, там тривають важкі бойові дії.

Упродовж минулої доби на цих напрямках було 25 боїв, повідомив у понеділок вранці, 12 червня, Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні. За його даними, ворог провалив спробу наступу у напрямку Авдіївки.

Супротивник також безуспішно намагався наступати у бік Білої Гори та Іванівського на Бахмутському напрямку. Крім того, українські воїни біля Мар’їнка відбили всі атаки з боку загарбників.

"На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки… На Бахмутському напрямку противник здійснив спробу покращити тактичне положення…", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

У Генштабі додали, що росіяни обороняються на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Ситуація на фронті в Україні - зараз це варто знати

На сході нашої держави вже не один місяць тривають запеклі бойові дії. На початку травня повідомлялося, що українські воїни пішли вперед на Бахмутському напрямку й звільнили від росіян чимало нашої території.

Вже 11 червня з офіційних джерел стало відомо про дуже серйозні успіхи Сил оборони України в Донецькій області. У Міноборони України повідомили, що в регіоні були звільнені два населені пункти - Благодатне й Макарівка.

Вас також можуть зацікавити новини: