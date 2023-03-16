За словами президента, усю юридичну роботу для цього буде зроблено, а усіх партнерів, які для цього необхідні, мобілізовано.

Усі російські загарбники відповідатимуть за кожне забране українське життя. Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні наприкінці 386-го дня війни.

"Рік тому російські військові скоїли один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські бомби зруйнували театр у Маріуполі. Будівлю, яка використовувалась як укриття. Там були жінки з дітьми, вагітні, літні люди. Цивільний об’єкт, свідомо зруйнований окупантом. Ми досі не знаємо точної кількості загиблих. Сотні людей? Тисяча? Написи "Діти" поряд із будівлею однозначно свідчили про те, хто став мішенню для Росії. Однією з багатьох таких мішеней. За кожну з них держава-зло відповідатиме", - зазначив глава держави.

Він нагадав, що в середині березня минулого року окупант іще був на півночі нашої держави та багато де на Харківщині, а також ворог мав зовсім інші позиції на півдні.

"Але вже тоді ми почали їх гнати. Настане день, і ми звільнимо Маріуполь. Увесь наш південь. Увесь наш схід. Так само, як ми звільняли інші наші міста. Настане день, і буде створено трибунал, який повертатиме справедливість нашому народу. Трибунал, який покарає цього агресора так само, як були покарані агресори минулого. Настане день, і всі винуватці воєнних злочинів проти українців опиняться в залах Міжнародного кримінального суду та національних судів", - наголосив Зеленський.

За його словами, усю юридичну роботу для цього буде зроблено, а усіх партнерів, які для цього необхідні, мобілізовано.

"Це вже робиться. Щодня ми наближаємо повернення справедливості для України. У рашизму не вийде залишитися непокараним злом. Покарання буде. А якщо хтось із терористів сподівається десь там сховатися... Не вийде. Усі, хто бомбардував Україну. Хто спалював наші села, хто бив по українських містах... По Миколаєву, Херсону, по Нікополю й Марганцю, по Запоріжжю, по містах Донбасу, по Харкову, Харківщині. Усі, хто веде терористичний вогонь по громадах Чернігівської та Сумської областей... Усі, хто приніс війну в Донецьк і Луганськ. Усі, хто намагався поневолити Крим. Усі рашисти відповідатимуть. Відповідатимуть за кожне забране українське життя", - сказав президент.

Трагедія в Маріуполі - бомбардування драмтеатру

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський у річницю трагедії у Маріуполі, коли окупанти скинули бомбу на Драматичний театр, де ховалися від обстрілів сотні людей, заявив, що Україна вимагатиме повної відповідальності держави-терориста за скоєне. Глава держави підкреслив, що Україна не пробачить окупантам жодної зруйнованої долі і пам'ятає всіх, чиє життя забрав російський терор.

Нагадаємо, 16 березня 2022 року російські окупаційні війська скинули потужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де переховувалися цивільні. За даними Маріупольської міськради, внаслідок бомбардування загинули близько 300 людей. Згідно з іншими даними, у театрі та прилеглих будівлях могли загинути від 600 до 1,2 тис. цивільних.

В РФ відкидають звинувачення у скоєнні цього воєнного злочину, попри висновки міжнародних організацій. Утім, Україна має достатню доказів вчинення росіянами вбивства мирних людей у Маріупольському драмтеатрі, попри демонтаж окупантами його будівлі.

Вас також можуть зацікавити новини: