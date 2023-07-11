Деокупація міста стане великим ударом по путінському режиму, вважає він.

Російське командування перекидає бойовиків Кадирова на Бахмутський напрямок, однак це не допоможе військам РФ утримати місто.

Про це заявив генерал армії Микола Маломуж в ефірі УНІАН. Коментуючи ситуацію навколо Бахмута, він сказав, що зараз місто має для путінського режиму не стільки військове, скільки військово-політичне значення. "Сьогодні втрата Бахмута - це ще один Пригожин. Ще один путч, але тільки на полі бою. Конкретна поразка", - сказав український генерал.

Звільнення міста матиме потужне політичне значення, стане моральним провалом для росіян і великим ударом по режиму Путіна, вважає Маломуж. За його словами, зараз місто перетворилося на руїни.

"Ми дуже потужно йдемо з флангів, практично вже півколо. Якщо заходимо ще на Кліщіївку - це дуже потужний формат нанесення ударів по всій території міста", - додав він.

Оскільки Путін розуміє, що може не пережити такий провал, він кидає на утримання міста всі сили і засоби, серед яких не тільки контрактники, а й представники чеченських спецпідрозділів. За словами Маломужа, вони мають досвід не на полі бою, а у вбивствах, катуваннях і загороджувальних загонах.

"Їх зараз кидають в Бахмут, щоб вони рятували цю ділянку, як вони сказали. Нічого не вийде, будуть знищені, як і інші. У даній ситуації ми просуваємося далі", - додав генерал.

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