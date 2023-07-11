Російське командування перекидає бойовиків Кадирова на Бахмутський напрямок, однак це не допоможе військам РФ утримати місто.
Про це заявив генерал армії Микола Маломуж в ефірі УНІАН. Коментуючи ситуацію навколо Бахмута, він сказав, що зараз місто має для путінського режиму не стільки військове, скільки військово-політичне значення. "Сьогодні втрата Бахмута - це ще один Пригожин. Ще один путч, але тільки на полі бою. Конкретна поразка", - сказав український генерал.
Звільнення міста матиме потужне політичне значення, стане моральним провалом для росіян і великим ударом по режиму Путіна, вважає Маломуж. За його словами, зараз місто перетворилося на руїни.
"Ми дуже потужно йдемо з флангів, практично вже півколо. Якщо заходимо ще на Кліщіївку - це дуже потужний формат нанесення ударів по всій території міста", - додав він.
Оскільки Путін розуміє, що може не пережити такий провал, він кидає на утримання міста всі сили і засоби, серед яких не тільки контрактники, а й представники чеченських спецпідрозділів. За словами Маломужа, вони мають досвід не на полі бою, а у вбивствах, катуваннях і загороджувальних загонах.
"Їх зараз кидають в Бахмут, щоб вони рятували цю ділянку, як вони сказали. Нічого не вийде, будуть знищені, як і інші. У даній ситуації ми просуваємося далі", - додав генерал.