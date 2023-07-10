Речник Генштабу уточнив успіхи української армії за підсумком минулого тижня.

Станом на понеділок, 10 липня, Сили оборони деокупували 24 квадратних кілометри на Бахмутському напрямку.

За підсумками минулого тижня вдалося звільнити ще 4 квадратних кілометри територій, повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Наразі захисники закріплюються на нових рубежах та гатять по позиціях росіян з артилерії, уточнив вин.

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"Ворог чинить спротив, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує свої резерви. Тут тривають важкі бої", - повідомив Ковальов.

ЗСУ уточнили масштаби звільнених територій України

Нагадаємо, що сьогодні зранку речник Генштабу Ковальов також уточнив площу звільнених територій на півдні України. ЗСУ вдалося звільнити від загарбників частину земель Бердянського та Мелітопольского напрямків - загальна площа просування складає 169 квадратних кілометрів.

За тиждень на цих напрямках вдалося просунутися у понад 1 кілометр.

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