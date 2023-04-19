Українські захисники завдають супротивнику суттєвих втрат, зазначив командувач Східного угруповання військ.

Командувач Східного угруповання військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський зазначає, що Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських загарбників у динамічних боях у Бахмуті Донецької області.

Про це Сирський повідомив у Telegram. "Бахмутський напрямок лишається епіцентром російського наступу. Ворог концентрує у Бахмуті найбільшу кількість своїх сил та мріє повністю взяти місто під свій контроль. Проте Сили оборони стримують натиск противника у динамічних боях, завдаючи йому суттєвих втрат", - заявив Сирський.

Крім того, за його словами, минулої ночі, окрім живої сили та техніки окупанта, підрозділам ППО також вдалося знищити два безпілотні літальні апарати агресора - "Орлан" та ZALA.

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Битва за Бахмут - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 квітня, заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що на певних ділянках у Бахмуті ворог має незначне просування, бо стирає місто з лиця землі і стягує всі наявні резерви. Щоб стримувати цей натиск, Україна має зосереджувати на цьому напрямку велику кількість зусиль.

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ йшлося про те, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. За місто Бахмут тривають важкі бої.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), окупанти захопили три квартали Бахмута, і продовжують точитися бої у районі залізничної станції в центральній частині міста.

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