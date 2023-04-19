При цьому атаки "вагнерівців" на Хромове та Іванівське біля Бахмута провалилися.

Російські окупанти продовжують спроби захопити Бахмут, в результаті чого найманці "Вагнера" просунулися на північному заході міста.

Про це йдеться у свіжому огляді Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що, ймовірно, найманці захопили три міських квартали, проте поки не зрозуміло, що це за квартали. Крім того, тривають бої в районі залізничної станції в центральному Бахмуті.

При цьому, згідно зі звітом, атаки "вагнерівців" на Хромово (на північний захід від Бахмута) і Іванівське (3 км на північний захід від Бахмута) не увінчалися успіхом.

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Крім того, експерти Інституту повыдомили, що російські війська почали як мінімум з 17 квітня використовувати модифіковані авіабомби ФАБ-500, оснащені системами наведення, для завдання ударів по Бахмуту.

Також у звіті аналітики звернули увагу на те, що російські окупанти продовжували завдавати наземних ударів уздовж лінії Авдіївка-Донецьк і просунулися до шосе Н-20 на північний схід від Красногорівки. При цьому вони провели безуспішні атаки біля ряду населених пунктів Донецької області. Також безуспішно росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ в районі Первомайського, Невельського та Мар'їнки.

Ситуація у Бахмуті

У місті йдуть інтенсивні запеклі бої. Російські окупанти не залишають спроб повністю захопити місто. З цією метою найманці "Вагнера" навіть налагодили взаємодію з кадровими російськими військовими.

При цьому, як зазначили у британській розвідці, на тлі того, що їм ніяк не вдається захопити місто, росіяни скоротили чисельність військ та згортають наступальні дії в районі Донецька, щоб перенаправити ресурси на Бахмут.

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