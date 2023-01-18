Українські воїни знищили п'ятьох ворогів, зазначили у Держприкордонслужбі.

Прикордонники зупинили спробу прориву окупантів до Бахмута.

Як повідомляє Держприкордонслужба, кілька ворожих груп намагалися обійти опорний пункт українських захисників. "Бійці перехопили маневр стрілецьким боєм, а прикордонники-мінометники та артилерія накрили вогнем окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бій тривав близько двох годин, за цей час захисники знищили п'ятьох окупантів, а ще сімох - поранили.

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Ситуація в Бахмуті - що треба знати сьогодні

Російські загарбники намагаються захопити місто вже не один місяць, і воно стало справжньою фортецею захисників України. Супротивник зазнає величезних втрат та йде по трупах своїх же посіпак.

Вранці 18 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що вороги зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Варто зазначити, що РФ в Україні станом на сьогодні вже втратила приблизно 117 тис. 770 окупантів.

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