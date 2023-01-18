Основні зусилля з наступу російські окупанти зосереджують на Бахмутському напрямку та безуспішно наступають на Авдіївському напрямку.

Сили оборони України відбили атаки російських загарбників в районі 9 населених пунктів, йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ у Facebook.

"Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку", - йдеться у зведенні.

При цьому, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Відео дня

Як зазначили у Генштабі, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається сталою. У прикордонних з Україною районах наступальних угруповань противника не виявлено. Республіка Білорусь і надалі підтримує російську збройну агресію, на її аеродромах та у повітряному просторі тривають спільні навчання авіаційного компоненту регіонального угруповання збройних сил Росії та Білорусі.

"В той же час, Сили оборони України вживають заходів щодо недопущення провокаційних дій чи диверсій з боку противника, посилюється протиповітряна оборона", - йдеться у зведенні.

Також сказано, що протягом минулої доби противник продовжував здійснювати артилерійські та мінометні обстріли вздовж усієї лінії зіткнення. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області; Рівне, Атинське, Іскрисківщина та Новодмитрівка Сумської області та Ветеринарне, Красне, Лук'янці, Нескучне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Рибалкине, Білий Колодязь, Нестерне, Землянки, Новомлинськ, Бологівка, Кам’янка і Дворічна на Харківщині.

Крім того, на Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали райони Кислівки, Берестового, Котлярівки, Вишневого, Іванівки Харківської області, а також Новоселівського, Стельмахівки та Андріївки на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв із усіх наявних наземних вогневих засобів райони населених пунктів Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва Луганської області та Терни і Ямполівка на Донеччині.

Разом з тим, на Бахмутському напрямку вогневого ураження ворожої артилерії зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

До того ж, на Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з артилерії та мінометів по Вугледару, Микільських Дачах та Пречистівці Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 10 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль на Доннечині та Темирівка, Щербаки, Степове, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти продовжують терор мирного населення. Мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Антонівка та Херсон, постраждали цивільні люди.

Бої за Соледар і Бахмут – актуальне

Російські війська продовжують вести штурм на Бахмутському напрямку, не рахуючись з втратами. ЗСУ вчергове розбили наступ окупантів на Соледар.

Окупанти намагаються обійти Бахмут з півдня й півночі, зрозумівши, що не вдасться вдарити по місту "в лоб". За словами заступника командира легіону Свобода, лейтенанта Володимира Назаренка, ворог не встигає поповнювати резерви.

Про величезні втрати росіян на вказаних напрямках свідчать численні фото- й відеодокази, відзняті ЗСУ. Зокрема, нещодавно мережу облетіло фото поля, укритого тілами мертвих російських солдатів.

Вас також можуть зацікавити новини: