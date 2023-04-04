За добу поранені понад 100 супротивників, зазначив речник Східного угруповання ЗСУ.

Російські окупанти в районі Бахмуту минулої доби здійснили 32 атаки, ліквідовано понад 90 супротивників.

Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону. "Бахмут залишається поки що напрямком головного удару ворога, в першу чергу, сил "Вагнера". Там за добу відбулося 32 атаки ворога, 26 зіткнень в самому Бахмуті і на околицях. 238 разів ворог обстрілював наші позиції зі ствольної та реактивної артилерії", - сказав він.

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За словами Череватого, 91 окупанта було знищено, 119 зазнали поранень. "Підбито їхній танк, реактивну систему залпового вогню "Град" і три польових склади боєприпасів", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України, минулої доби, 3 квітня, Сили оборони відбили близько 70 атак російських окупантів на східному напрямку. Ворог продовжує штурмувати Бахмут.

Найзапекліші бої тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка. На початку березня західні ЗМІ писали, що у боях за Бахмут РФ втратила до 30 тисяч своїх посіпак.

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