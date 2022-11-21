Є переконливі свідчення про фізичне та психологічне насильство на окупованих територіях.

Посол США з особливих доручень у галузі глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак заявила, що існує безліч свідчень того, що російські окупаційні війська скоюють систематичні воєнні злочини в кожному регіоні України, який перебуває під їхнім контролем.

Як пише CNN, представниця Держдепу уточнила, що до цих воєнних злочинів входять навмисні та невиборчі напади на цивільне населення та елементи цивільної інфраструктури, жорстоке поводження з цивільними та військовополоненими і спроби приховати ці злочини, інформація про страти, катування та сексуальне насильство.

"Є переконливі свідчення про фізичне та психологічне насильство, у тому числі страти без суду, в рамках операцій, а також про насильницьке переміщення та депортацію, у тому числі тисяч українських дітей, які були викрадені та насильно усиновлені сім'ями в Росії", – наголосила Бет Ван Шаак.

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Вона також згадала про побудовану Росією "велику транснаціональну інфраструктуру фільтраційних операцій, яким зараз піддані тисячі громадян України", що є порушенням міжнародного права.

Воєнні злочини РФ в Україні

Навесні 2022 року, коли російські окупанти пішли з Київщини, світ побачив перші докази їхніх воєнних злочинів. Тоді зʼявилися кадри з Бучі, де на вулицях лежали тіла людей зі зв'язаними руками. Вони були застрелені російськими солдатами.

На тимчасово окупованій території Луганської області російські окупанти зґвалтували 12-річну дівчинку. Як свідчать перехоплення Служби безпеки України, ще одне зґвалтування сталося на окупованій Донеччині. Жертвою росіян стала жінка.

Крім того, на звільнених від окупантів територіях України виявляють тіла вбитих українців. Так, у Херсонській області у селищі виявлено останки тіл убитих цивільних. При первинному огляді скелетованих трупів виявлено тілесні ушкодження у вигляді переломів кісток черепа.

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