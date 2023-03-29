Ворог прагне підірвати довіру українців і військових до рішень командування щодо Бахмута, зазначила заступниця міністра оборони.

У Міноборони розповіли про інформаційно-психологічні операції ворога щодо ситуації у Бахмуті.

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, ворог продовжує концентрувати найбільші свої наступальні спроможності на Бахмутському напрямку. "Паралельно вони акумулюють і всі свої медійні зусилля довкола теми боїв за Бахмут. Власне, так і виглядає інформаційно-психологічне підкріплення військових дій", - зазначила вона.

За словами Маляр, наразі противник відпрацьовує медійно три завдання: підірвати довіру українського суспільства і військових до рішень командування щодо Бахмута, демотивувати і психологічно ослабити українське військо та спровокувати українське військове керівництво на помилкові дії.

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"Для цього вони намагаються змістити акценти у темі Бахмута і нівелювати те, що є нашою перевагою - розумне і грамотне планування операцій. Зміщений акцент - розглядати Бахмут як апокаліптичну подію та робити з цих боїв поділ реальності на "до" і "після". Цей психологічний трюк використовується для навіювання потрібних ідей і наративів ворога", - вважає заступниця міністра.

На її думку, коли суспільство сприймає бої в Бахмуті як фактор, який кінцевим чином вплине на хід війни, - це дає можливість ворогу просувати в інфополе вигідні для нього сценарії дій української армії.

"Надміру накручене наближенням "кінця" перелякане суспільство за задумом ворога повинно почати тиснути на військово-політичне керівництво щодо припинення оборонних дій. Це і є в чистому виді ІПСО з метою впливу на прийняття військових рішень", - додала Маляр.

Так, наразі ворог використовує наступні меседжу у своїх ІПСО: нібито рішення тримати Бахмут політичні, нібито Бахмут нема сенсу тримати, там майже все в оточенні, та нібито героїзм українських бійців роздуває українська пропаганда.

Крім того, окупанти експлуатують у російських ІПСО на тему Бахмута прізвища президента України Володимира Зеленського та командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського.

У Міноборони зауважили, що це ворог робить для підірвання довіри до Сирського та Зеленського та провокування конфлікту у військовому керівництві держави.

"Адже у російських вкидах не пишуть, що військові рішення не приймаються одноосібно. Є військове командування на чолі з головнокомандувачем та начальником Генштабу. Крім того, постійно засідає Ставка верховного головнокомандувача, де теж приймаються оперативні рішення за участі всіх воюючих силових структур", - уточнила заступниця очільника МОУ.

Маляр підкреслила, що наразі триває активна фаза війни, як у Бахмуті, так й по інших напрямках на сході, де з січня 2023 триває повномасштабний наступ ворога.

"Ми обороняємо Бахмут так само віддано, як кожен інший населений пункт. Застосування наших сил і засобів визначається не політичною доцільністю, а тим, які ресурси необхідні для відсічі ворогу та виконання бойових завдань на даному напрямку. Оборона Бахмута наразі обумовлена оперативно-тактичною доцільністю, а рішення, приймаються грамотні, виважені та спрямовані на виконання актуальних оборонних задач", - пояснила вона.

Серед оборонних задач зокрема: утримання займаних рубежів та позицій, недопущення просування противника вглиб території, завдання ворогу значних втрат та створення умов для переходу в контрнаступ.

"Обороняти Бахмут будуть до тих пір, поки нам це буде необхідно з точки зору виконання військових оборонних задач. І це наше військове командування, а не російські ІПСО, буде визначати до яких пір здійснюватиметься оборона Бахмута. І найнеприємніша для ворога інформація. Бої за Бахмут - не апокаліпсис. Це ще одна героїчна сторінка потужної української армії у війні проти Російської Федерації", - підкреслила Маляр.

Ситуація на фронтах в Україні - сьогодні це варто знати

Генштаб Збройних сил України вранці 29 березня повідомив, що на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Лиманському за минулу добу українські воїни відбили 57 атак з боку супротивника.

У Генштабі зазначали, що епіцентрами боїв залишаються Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка, Білогорівка та околиці цих населених пунктів. Варто зазначити, що під час боїв за Бахмут РФ зазнала величезних втрат. Західні ЗМІ писали, що ліквідовані до 30 тисяч окупантів.

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