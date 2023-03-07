ЗСУ можуть утримувати Бахмут ще місяць, хоча місто оточене з трьох сторін.

Росія втратила до 30 тисяч своїх бійців у спробах захопити Бахмут, пише The Guardian, посилаючись на оцінку західних офіційних осіб.

У цю статистику входять як убиті, так і поранені окупанти, уточнюється в матеріалі. Разом з тим втрати ЗСУ джерела видання називати відмовилися, зазначивши тільки, що вони "значно менші".

Також йдеться, що загиблих росіян найбільше серед зеків, завербованих до "Вагнера".

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"Рівень смертності "Вагнера" був значно вищим, ніж у російських збройних сил", - сказали чиновники. Втрати "вагнерівців" і кадрових військових РФ складають 3:1.

Якщо цифри точні, це означає, що РФ зазнала більше втрат, ніж США за 20 років операцій в Афганістані, де загинуло і було поранено трохи менше 21 тисячі солдатів, пишуть журналісти.

На думку західних чиновників, Україна все ще може утримувати і поповнювати запаси своїх військових в Бахмуті, хоча місто оточене з трьох сторін. Вони додали, що ЗСУ можуть "протриматися ще місяць" або вирішили здійснити тактичний відхід "протягом тижня". Втім, хід тривалої битви залишається невизначеним.

Бої за Бахмут - актуальні новини України

Росія протягом багатьох місяців намагається оточити українське угруповання в Бахмуті, але, через великі втрати в особовому складі, зробити цього не може.

Як розповів представник НАТО на умови анонімності, втрати росіян у боях за Бахмут у п'ять разів більші ніж українські. При цьому Україна теж зазнає значних втрат під час оборони.

Наприклад, на початку березня РФ доповіла про підрив мосту, яким ЗСУ постачали боєприпаси до Бахмута. Однак, відзначає британська розвідка, такий шлях в українців не один, хоча поповнення БК ускладнене погодою.

На думку Інституту вивчення війни, РФ може втратити всі елітні загони ПВК "Вагнер" під Бахмутом. Аналітики прогнозують, що військовому командуванню РФ для досягнення успіху під Бахмутом доведеться кинути в бій на підтримку ПВК свої повітряно-десантні сили або взагалі відмовитися від зусиль взяти місто.

Попри зростаючий тиск окупантів ЗСУ, за рішенням військово-політичного керівництва, поки не збираються залишати місто.

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