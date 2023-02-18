Супротивники намагалися прорвати оборону захисників України.

Прикордонники Луганського загону взяли у полон "вагнерівця" на Бахмутському напрямку.

Про це повідомила Державна прикордонна служба. "Штурмові групи противника спробували прорвати оборону захисників. Та під щільним вогнем прикордонники відбили атаку окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прикордонники знищили чотирьох окупантів, щонайменше сім поранили та одного взяли в полон - він виявився найманцем приватної військової компанії "Вагнера", а донедавна відбував покарання у місцях позбавлення волі у РФ.

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Росіяни вже тривалий час намагаються захопити місто Бахмут Донецької області. Цей населений пункт став справжньою фортецею захисників України.

18 лютого стало відомо, що біля Бахмута воїни Сил спеціальних операцій нашої держави потужно відпрацювали по групі супротивників, які намагалися накопичити сили на передових рубежах своєї оборони для штурму позицій українських бійців. Воїни ССО ліквідували щонайменше сімох ворогів.

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