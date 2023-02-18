Частині загарбників вдалося втекти.

Під Бахмутом воїни Сил спеціальних операцій потужно відпрацювали по групі окупантів, які намагалися накопичитися на передових рубежах своєї оборони для штурму українських позицій.

Як зазначили у прес-службі ССО, ця спроба загарбників виявилася марною. Їх помітили та розгромили.

"Під час ведення розвідки на бахмутському напрямку оператори ССО України помітили рух ворога. І вдало відпрацювали по противнику. В результаті було знищено щонайменше 7 російських окупантів. Серед них: кулеметник, радист, спостерігач з приладом нічного бачення та штурмова група. Зазнавши втрат противник відійшов", - йдеться у повідомленні.

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На кадрах видно, що окупанти розбіглися в різні сторони під час атаки. Втім, справедлива кара наздогнала їх. Частині загарбників вдалося відступити.

Втрати РФ в Україні: останні дані

За останню добу ЗСУ відправили до пекла 1010 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення знищено 142 270 окупантів.

За даними британської розвідки, загальні втрати російських військ в Україні від початку повномасштабного вторгнення зараз становлять до 200 тисяч осіб, з яких до 60 тисяч - ліквідовані. При цьому серед "вагнерівців" втрати досягають близько 50% від загальної їхньої чисельності. У британському військовому відомстві зазначили, що російські втрати почали зростати прискореними темпами з вересня, коли в Росії провели так звану "часткову мобілізацію".

За підрахунками Міжнародного інституту стратегічних досліджень, за рік Росія втратила близько 50% свого довоєнного парку сучасних танків, а також сильно виснажила свої запаси крилатих ракет.

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