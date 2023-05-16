Ворог дещо просувається в самому Бахмуті, вщент знищуючи місто артилерією, зазначили в Міноборони.

Упродовж декількох днів Сили оборони України звільнили від російських окупантів на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram. Вона наголосила, що інформацію про хід бойових дій слід розглядати в комплексі всіх заходів оборонної операції і не виривати з контексту подій.

"Приміром, протягом декількох днів наші війська звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів. Водночас, ворог дещо просувається в самому Бахмуті, вщент знищуючи місто артилерією. Крім того, ворог підтягує підрозділи професійних десантників. Тривають важкі бої з різним результатом", - заявила заступник міністра.

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Маляр підкреслила, що у ситуації, яка склалась, українські захисники роблять максимум і навіть більше.

За її словами, те, що оборона Бахмута триває стільки місяців та ще й на певних ділянках є просування - це надзусилля ЗСУ та високий рівень фаховості командування обороною.

"Я нагадаю, що ворог має перевагу у кількості людей та озброєння. Разом з тим, завдяки діям наших військових, ще з минулого літа не може реалізувати свої плани на Бахмутському напрямку", - зазначила Маляр.

Ситуація на фронтах України - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, ворог зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Так, минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що станом на 13 травня під час недавніх контратак захисники України під Бахмутом звільнили від ворога 16,85 квадратних кілометрів.

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