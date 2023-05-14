ЗСУ планомірно зачищають західний берег каналу Сіверський Донець - Донбас.

Українські сили досягли нових територіальних успіхів у ході контратак в районі Бахмута. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному зведенні.

Аналізуючи повідомлення, які надходять з обох сторін, експерти дійшли висновку, що ЗСУ мають успіхи біля села Курдюмівка (14 км на південний захід від Бахмута), де окупантів відтіснили на східний берег каналу Сіверський Донець - Донбас. Також українці просунулися в бік Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

"За оцінкою ISW станом на 13 травня, в ході недавніх контратак українські сили звільнили 16,85 квадратних кілометрів в районі Бахмута", – йдеться у зведенні.

Відео дня

Битва за Бахмут - останні новини

За словами заступника Міністра оборони Ганни Маляр, українські війська просуваються за двома напрямками в передмісті Бахмута. Вона відмовилася розкрити подробиці, повідомивши лише, що українські захисники знищують ворога і вже чимало взяли в полон.

За словами військового експерта Владислава Селезньова, наступ ЗСУ в районі Бахмута поки носить тактичний характер і можна охарактеризувати, як бої місцевого значення. В даному випадку вирішується завдання щодо захисту шляхів постачання Бахмутського гарнізону.

Вас також можуть зацікавити новини: