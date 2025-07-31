Ситуація на цьому напрямку залишається надзвичайно складною та динамічною.

Загарбницька армія Російської Федерації не захоплювала Камʼянське Запорізької області, зараз там тривають бої.

Відповідну заяву зробили у Силах оборони півдня України. Згідно з повідомленням, ситуація на цьому напрямку залишається надзвичайно складною та динамічною. На українських позиціях на північній і північно-східній околицях селища перебувають бійці, на декількох з них тривають бойові зіткнення.

Зазначається, що воїни ЗСУ продовжують тримати оборону на цьому відтинку фронту, завдаючи противнику значних втрат та стримуючи його просування. Українські військові закликають довіряти виключно офіційним джерелам інформації:

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"Динаміка бойових дій вимагає обережності у формулюваннях та перевірки фактів, щоб не поширювати паніку та не грати на руку ворожій пропаганді, яка прагне зламати наш дух".

Бої за Кам'янське

Нагадаємо, нещодавно аналітики проєкту DeepState повідомили, що росіянам вдалося просунутися у Кам'янському та закріпитися там.

За словами експертів, загарбники намагаються вийди за межі села, тому проводять атаки на Плавні та Степногірськ. Вони хочуть "дозачистити" Кам'янське, щоб встановити там повний контроль.

За даними DeepState, українські підрозділи намагаються перешкодити цьому - більшість уражень загарбники зазнають через FPV-дрони та скиди.

Водночас констатувалось, що ситуація погіршилася, оскільки чисельність росіян значно перевищує українців.

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