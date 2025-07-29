Більше трьох десятків людей зазнали поранень.

Росіяни атакували один з пенітенціарних закладів Запорізької області, внаслідок чого вже відомо про 16 загиблих, більше трьох десятків осіб поранені.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров. "Вночі ворог 8 разів обстріляв Запорізький район, попередньо, ФАБами. Поцілив і по виправній колонії. 16 людей загинули, 35 дістали поранень", - повідомив очільник ОВА.

Він додав, що постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

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"Зруйновані приміщення установи. Пошкоджені приватні будинки поруч", - деталізував Федоров.

"Це черговий воєнний злочин росіян, які не зупиняться, якщо їх не зупинити", - прокоментував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Режим Путіна, який вустами окремих персонажів також погрожує США, має зазнати економічних та воєнних ударів, які позбавлять його можливостей воювати. Загроза війни в Європі проти країн НАТО цілком реальна, поки Путін нарощує ВПК і здатен підключати до війни КНДР", - написав Єрмак.

Удари по Запоріжжю

20 липня росіяни ударили по Запоріжжю, внаслідок чого у були поранені, в місті фіксували руйнування. Місцева влада тоді повідомляла, що окупанти поцілили по об’єктах цивільної інфраструктури.

"Троє жінок поранено під час ворожих атак по Запорізькому та Василівському районах. Упродовж доби окупанти завдали 457 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області", - повідомляв тоді голова ОВА Федоров.

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