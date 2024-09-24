За словами Олексія Гетьмана, ЗСУ підірвали мости через річку Сейм і переміщати війська росіянам стає вкрай важко.

Жодних ознак контратаки з боку російських військових у Курській області Росії наразі немає. Про це в інтерв'ю Українському радіо розповів військовий аналітик Олексій Гетьман.

За його словами, ЗСУ контролюють частину залізниці в регіоні, а враховуючи те, що росіяни переважно використовують її для переміщення живої сили та техніки, то "на північ від Суджі вони будуть намагатися нас відтиснути".

"Проте я не впевнений, що їм це вдасться", - зазначив експерт.

Щодо того, скільки людей росіяни там зосередили, Гетьман відзначив, що окупанти навіть зняли з авіаносця "Кузнєцов" військових моряків.

"Там було 1,5 тисячі і зараз їх перевели з моряків, думаю, в морську піхоту або просто піхоту та відправляють на Курщину. Президент казав про 60 тисяч, була інформація ще про те, що там не менше 40 тисяч, але є й інформація, що Росія може стягнути туди до 100 тисяч людей. Ми орієнтуємося, які підрозділи там є, в якій кількості – для цього працює супутникова розвідка, дронова розвідка, просто розвідка. Тому від 60 тисяч і більше вони туди хочуть притягнути", - каже аналітик.

Він нагадав, що ЗСУ підірвали мости через річку Сейм і переміщати війська росіянам стає вкрай важко.

"Для того, щоб форсувати цю річку, перейти її, треба будувати хоча б тимчасові переправи. Зазвичай це понтонні переправи, але на відміну від мостів, їх набагато простіше знищити. ... Поки що якихось ознак того, що вони зможуть щось серйозно зробити з нашими угрупованнями, немає", - резюмував Гетьман.

Ситуація у Курській області РФ - останні новини

ЗСУ прорвали нову ділянку на російському кордоні в Курській області. Прорив здійснили бійці 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади.

Це була вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку Курської операції ЗСУ.

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