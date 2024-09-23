Прорив здійснили бійці 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади.

Підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України прорвали ще одну ділянку російського кордону у Курській області.

Як повідомляється у тг-каналі бригади, це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку Курської операції ЗСУ.

Також бійці виклали відео з кадрами перших боїв під час нововго прориву.

"На відео зафіксовано пророблення проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої в прикордонній смузі, де танкісти ДШВ "розбирають" опорний пункт противника", - йдеться у повідомленні.

Десантники також наголосили, що "далі буде".

Курська операція ЗСУ - новини

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що операція ЗСУ в Курській області вже показала деякі результати. За його словами, вона сповільнила РФ і змусила їх перекинути частину своїх сил у Курськ.

Водночас колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США Марк Міллі зазначає, що росіяни цілком можуть сконцентрувати сили, відрізати і розгромити українців. На його думку, цілком можливо, що Путін у найближчі місяці розпочне масштабний контрнаступ, аби повернути свою територію. Водночас, на його думку, президент Володимир Зеленський робить ставку на те, що оборонні лінії в Україні втримаються, поки він відкриває новий фронт на території Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: