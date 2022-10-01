Оточення - завжди "триндець", зазначив радник Офісу президента.

Українські військові можуть через кілька діб звільнити від російських окупантів місто Лиман Донецької області.

За різними відомостями, в оточення потрапили від 2,5 до 5,5 тисяч супротивників, розповів радник Офісу президента Володимира Зеленського Олексій Арестович в ефірі "Фейгин Live".

"Повних даних немає. За одними даними, він оточений вже повністю, за іншими - вони зберігають певну можливість виходити через Зарічне... строго на схід, але дорога знаходиться під вогневим контролем української артилерії, щонайменше... там ситуація динамічно розвивається...", - зазначив він.

Відео дня

Арестович підкреслив, що "оточення - це завжди триндець".

"Я думаю, добу-дві, ми закриємо тему Лиману, зрозуміло, що бої можуть ще не закінчитися, вони можуть ще утримуватися в місті, але доля зрозуміла, вирішено вже це, вони нічого з цим не зроблять", - додав радник ОП.

Війна з Росією та контрнаступ армії України - важливі новини

Нагадаємо, 26 травня з'явилася перша інформація про те, що росіяни захопили Лиман. Пізніше відомості підтвердилися.

Українська армія наприкінці серпня пішла в контрнаступ, була звільнена майже вся Харківська область.

Пізніше Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив, що наші воїни почали визволяти Луганщину.

30 вересня речник східного угруповання військ Сергій Череватий сказав, що бійці завершують оточення ворогів на Лиманському напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: