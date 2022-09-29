Збройні сили України почали звільняти Луганщину та брати у полон свіжомобілізованих росіян.

Про це йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Українські захисники не зупинилися на звільнених територіях Харківщини та продовжили звільняти рідну землю від загарбників. ЗСУ продовжують успішні наступальні операції на схід від річки Оскіл та оточують лиманське угруповання росіян. Також українська армія почала визволяти Луганську область", - поінформували у Центрі.

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Зазначається, що зараз сили оборони сковують ворога і на Херсонщині, тримаючи під вогневим контролем переправи через Дніпро.

"Перші свіжомобілізовані росіяни – уже в полоні українських військових. Російське командування кинуло на фронт непідготовлених і небоєздатних "мобіків", - зазначають у Центрі стратегічних комунікацій.

Контрнаступ Збройних сил України

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня Збройні сили України розпочали успішну контрнаступальну кампанію на окупованих територіях Харківської області. В результаті війська загарбників змушені були тікати, залишаючи свою військову техніку та боєприпаси, а також здаватися в полон.

11 вересня в Міноборони РФ визнали, що втратили контроль майже над усією захопленою частиною регіону.

14 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад 5 місяців жили близько 150 тис. українців.

За даними британської розвідки, Збройні сили України розгромили на Харківщині 1 гвардійську танкову армію РФ, яку готували для захисту Москви і війни з НАТО.

27 вересня в Офісі президента України повідомили, що у Харківській області від російських окупантів звільнено вже 454 населені пункти.

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