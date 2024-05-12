Ворог продовжує свої намагання просунутися вглиб нашої території.

Вовчанськ та всі пункти північного прикордоння Харківської області практично цілодобово перебувають під ворожим вогнем.

"Ворог продовжує свої намагання просунутися вглиб нашої території. Наші воїни по Слобожанському напрямку, по півночі нашої території відбили 13 ворожих атак. Ворог атакує і Куп'янський напрямок. Там наші воїни відбили 19 ворожих атак. Наразі основне завдання - стабілізувати лінію фронту", - повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти продовжують обстріли цивільного населення. За цю добу кількість масованих артилерійських та авіаударів збільшилася.

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"Вовчанськ, Липці і всі пункти північного прикордоння - практично цілодобово під ворожим вогнем. Ситуація складна. За сьогодні надійшла інформація про двох постраждалих у Липцях та Вовчанську - жінка 46 років та чоловік 74 років. Кількість населених пунктів, де тривають активні бойові дії - збільшилася. Сили оборони України продовжують оборонну операцію", - зазначив очільник ОВА.

Він також підкреслив, що евакуація цивільного населення - не припиняється. За даними ОВА, у Вовчанську залишається до 500 людей.

Крім того, він поінформував, що за дві доби вдалося убезпечити більше 4000 людей.

Бої за Вовчанськ - останні новини

Командир одного з підрозділів ЗСУ Денис Ярославський розповів, що у Вовчанську складна ситуація. За його словами, у місті розпочалися вуличні бої.

Військовий заявив, що першої лінії фортифікацій та мін просто не було. Ворог вільно увійшов у сіру зону, по всій лінії кордону, яка в принципі не повинна була бути сірою.

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