У Вовчанську почалися вуличні бої, - військовий

Воїн зазначив, що необхідних фортифікацій не було, тож просування ворога досить швидке та стрімке.

Наступ Росії на Харківську область стрімко розгортається. Наразі у Вовчанську почалися вуличні бої.

Як повідомляє командир одного з підрозділів ЗСУ Денис Ярославський, у Вовчанську складна ситуація. Місто опинилося на межі оточення.

"Сьогодні ударна аеророзвідка 1 СБ 57 бригади зупинила просування "Шторм Z", бригадна арта спрацювала чудово і добила роту Z разом із їхньою технікою вогневої підтримки. Але ворог стягує резерви. Почалися вуличні бої, місто оточують. Кажу це, бо ми можемо загинути, і правду ніхто не почує. А навіщо тоді все?", - написав Ярославський. Відео дня

Військовий заявив, що першої лінії фортифікацій та мін просто не було. Ворог вільно увійшов у сіру зону, по всій лінії кордону, яка в принципі не повинна була бути сірою.

"За 2 роки на українському кордоні мали стояти бетонні укріплення в мінус 3 поверхи! А не було навіть мін. Ми приходимо до думки, що це чи шалене злодійство, чи навмисний саботаж", - зазначив військовий.

Ярославський додав, що ЗСУ втрачають людей, території та роблять те, що вже робили у вересні 22-го.

Атака на Харківщину

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на Харківському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Гатище, Плетенівка, Пильна, Вовчанськ, Бугруватка Харківської області. На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 19 атак в районах населених пунктів Синьківка, Новоєгорівка, Іванівка Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зазначив, що ситуація на фронті залишається загостреною, противник активно атакує наші підрозділи на декількох напрямках з метою просування вглиб території нашої держави. За його словами, наразі у Харківській області тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ. Обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції.

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