Найманці засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина намагалися закидати наших захисників гранатами під Бахмутом, однак підпустили їх надто близько.

Збройні сили України показали потужну перестрілку з найманцями ПВК "Вагнер" в окопах біля Бахмута, яка завершилася для окупантів "трагічно".

Відповідний ролик показав український журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram. Він зазначив, що сутичка відбулася в окопах біля Бахмута. Стрілцем-героєм з боку України був боєць 92-ої бригади ЗСУ.

В кадрі "вагнерівці" намагаються закидали наших героїв гранатами, проте ЗСУ підійшли до них надто близько. Врешті-решт на дистанції кількох метрів ворог таки отримав свою "кулю в лоба".

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ПВК "Вагнер" не можуть оточити місто Бахмут

Нагадаємо, що станом на суботу, 22 квітня, штурмові загони ПВК "Вагнер", попри активні спроби, не змогли оточити місто Бахмут. Про це кажуть аналітики ISW.

В останньому звіті американського Інституту вивчення війни йдеться про те, що ворог зміг просунутися ближче до "траси життя" O0506 на північний захід від Хромового. Однак там не впевнені, що ця дорога все ще є важливою для ЗСУ. Також там констатують, що станом на 22 квітня місто не взяли в кільце.

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