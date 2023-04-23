Попри активні штурми з боку "вагнерівців", станом на 22 квітня місто не оточене.

Окупанти продовжують безуспішні спроби взяти під контроль українське місто Бахмут (Донецька область). Однак поки що наступальні дії ворога закінчуються невдалими штурмами.

Про це говорять аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), показуючи оперативну обстановку на Бахмутському напрямку станом на 22 квітня.

Там посилаються на геолокаційні кадри, опубліковані 21 квітня, які свідчать про те, що окупанти змогли просунутися до траси O0506 на північний захід від Хромового (місто знаходиться на захід від Бахмута). Російські "воєнкори" кажуть, що найманці ПВК "Вагнер" намагаються штурмувати дороги в цьому районі, щоб оточити місто. Однак станом на 22 квітня успіху в цьому не досягли.

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Раніше російські блогери стверджували, що ЗСУ покладаються на польові дороги, в тому числі що проходять через село Іванівське, для забезпечення свого угруповання постачанням. При цьому повідомлялося, що через мокрий грунт ЗСУ, можливо, вже деякий час не використовують для цього трасу O0506. Однак деякі російські "воєнкори" стверджують, що ЗСУ можуть використовувати гусеничну техніку.

Також в ISW поки що не можуть підтвердити, що десанту "вагнерівців" вдалося захопити три квартали на заході міста, як про це раніше повідомили в Міноборони РФ. Деякі російські блогери також говорили, що силам РФ вдалося просунутися в південному і центральному Бахмуті, а також ближче до школи олімпійського резерву (захід міста).

ЗСУ ведуть запеклі бої за "трасу життя" в Бахмуті

Нагадаємо, що 22 квітня військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вказав, що найзапекліші бої на Бахмутському напрямку йдуть за контроль над трасою 0504, яка також відома, як "траса життя", оскільки є важливим шляхом постачання для ЗСУ.

При цьому Коваленко вказав на складнощі, з якими зіткнулася українська армія через дощову погоду. Він підтвердив, що польові дороги наразі може подолати лише гусенична техніка й констатував, що погана погода, на жаль, не допомагає нашим військам вести оборону Бахмута. Однак, перед аналогічними труднощами постає й ворог.

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