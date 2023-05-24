Військовий прихистив чотирилапу "бойову подругу" в жовтні 2022 року та отримав неочікуваний сюрприз - "полк" малих кошенят.

Родина бійця ЗСУ отримала неочікуване "бойове" підкріплення у вигляді малих кошенят, з яких можна сформувати справжній "полк" хвостатих бійців на фронті.

Йдеться про потомство котячої подруги воїна кішки Згущонки. Військовий прихистив тварину в одній із зон бойових дій у жовтні минулого року. На знак "подяки" вже в лютому 2023 року вона народила п'ятьох кошенят прямо у спальнику бійця ЗСУ. Відповідний ролик з "малими" чоловік показав в соціальних мережах.

За його словами, новим членам родини було небезпечно знаходитися на фронті, хоча разом з такими бойовими друзями, безперечно, було весело. Тому він прийняв рішення відправити їх разом з мамою Згущонкою додому, де вихованням "хвостатих" зайнялася його дружина.

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"Мені було спокійно, що вони в теплі і затишку у тихому місці...але, звісно, я прив'язався до них та сумував за Згущонкою", - написав він.

Вже через 2 місяці з моменту розлуки військовому вдалося відвідати дім та побачитися з "подругою". В кадрі видно, що Згущонка теж сумувала та не забула турботу воїна. Вона щільно притуляється до плеча чоловіка та треться об нього мордою.

Українців здивувало кошеня-головнокомандуючий бійця ЗСУ

Нагадаємо, що тварини доволі часто стають справжніми друзями та відрадою для українських бійців, які майже не щодня змушені вступати у бої з агресором (військами РФ) для захисту наших територій. До прикладу, нещодавно ЗСУ показали, як під час риття окопів грають з лисицею.

Також у травні українців вразила історія про кошеня-головнокомандувача бійця ЗСУ. Йдеться про прихисток кошачої дитини, які тепер полюбляє сидіти верхи на голові в українського воїна.

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