Тваринка, немов кошеня, почала гратися з українським бійцем в окопах.

Збройні сили України ледь не обвела "навколо пальця" маленька лисиця. Руда хитрунка допомагала нашим героям копати окопи та в процесі майже стягнула лопату.

Смішним роликом поділилася 110 окрема механізована бригада ім. генерал-хорунжого Марка у Facebook. В кадрі тваринка, немов кошеня, грається з українським військовим й зубами намагається відібрати в нього лопату.

"Пане командир, копання окопу унеможливлене, лопату втрачено", - жартують у дописі під відео ЗСУ.

Мережу розчулила історія про військового та кота

Нагадаємо, що взимку українців розчулила історія про польового кота ЗСУ, який встиг відвідати зі своїми бойовими товаришами навіть Бахмут.

Тварину прихистили на одному з Херсонських напрямків наші артилеристи. Після чималих фронтових пригод кота вирішили віддати у більш безпечне місце. Він потрапив до родини бійця з позивним "Дядя Фєдя". Пізніше кадри чоловіка та кота, які разом заснули в одному з вагонів поїзда Краматорськ-Київ, облетіли всю мережу.

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