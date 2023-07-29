За словами захисники України, він з другом вирішив пожартувати над окупантами, а натомість отримав чималий "додаток" до обмінного фонду.

Боєць Збройних сил України з позивним "Грім" розповів, як разом з побратимом розвів армію РФ та змусив здатися у полон 21 озброєного окупанта.

Розповідь про кумедний випадок з солдатами РФ показав телеграм-канал "Реальна Війна". За словами захисника України, спершу йшлося про полон одного загарбника. Його знайшли в одному з підвалів.

Солдат РФ одразу погодився здатися, однак така "здобич" здавалася занадто малий "кушем": ЗСУ вирішили пожартувати над окупантом й неочікувано поповнили обмінний фонд України 21 росіянином: "Виходимо, а там 21 рило стоїть, а нас двоє", - вказав він.

За словами "Грома", схема розводу була така:

"Братан, ось тобі автомат. Зараз на годиннику 14:00, о 14:40 - топай, збирай усіх своїх й приходьте даватися у полон. Його відпускають з такою ідеєю, що він зараз назбирає всіх своїх "кентів" по селу і прийде здаватися. За підсумком пацани сидять у підвалі й просто чекають. Й, ось, картина - 21 людина з автоматами та усією цією фігнею приходить здаватися у полон. Тип просто стукає у двері: "Пацани, ми прийшли""

Окупант насмішив мережу обмовкою про свій полон

Нагадаємо, 18 червня "легендою" мережі також став ролик зі зверненням окупанта, який потрапив до полону 3-ої окремої штурмової бригади ЗСУ та відзначився смішною обмовкою.

Зокрема, у зверненні росіянин не зміг вимовити слово "гарно", у відповідь на прохання ЗСУ розповісти, як його "гарно взяли в полон". Він замінив незрозуміле для себе слово виразом "ізящно" й породив бурхливий відгук у мережі.

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