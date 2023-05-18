Бригада дуже іронічно прокоментувала ролик із загарбником, якого спіймали українські захисники.

Російський окупант потрапив у полон і розсмішив українських штурмовиків дотепною обмовкою.

Як повідомляє 3-тя окрема штурмова бригада, воїни взяли в полон окупанта і зняли короткий ролик з ним для побратимів. Автор ролика просить полоненого окупанта передати вітання штурмовам бригади і подякувати за те, що його "гарно взяли в полон".

"Передаю вітання третій штурмовій. Дякую за те, що мене "ізящно" (українською витончено - УНІАН) взяли у полон", - сказав окупант.

Воїни, що стояли поруч, відреагували на заяву окупанта сміхом.

"Ізящно? Сильно, гарно, так?", - сказав один з воїнів.

"Беремо в полон "ізящно", - іронічно прокоментувала бригада.

Інші свідчення полонених окупантів

Раніше полонений гранатометник 143 мотострілецього полку РФ Віталій Трофімов розповів про "розваги" своїх командирів. За його словами, офіцери змушували їх танцювати голяка.

Нерідко загарбники розкривають шокові деталі з передової під час телефонних розмов з рідними. Нещодавно загарбник розповів, що росіяни вбивають один одного під Бахмутом Донецької області. Зокрема, командири наказують ліквідовувати старших штурмових груп, які відмовляються йти у бій.

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