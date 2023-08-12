За його словами, зараз він захищає тих, хто раніше воював за його життя з німцями.

Боєць ЗСУ розповів неймовірну історію про щедру подяку від 90-річного дідуся, який розчулив його до сліз та вперше змусив розплакатися на війні. Відповідний ролик активно шириться соціальними мережами.

За словами захисника, тоді він був на посаді начальника розвідки дивізіону та повертався разом з побратимами з бойового завдання. На шляху було вирішено зайти в магазин. Там хлопці і зустріли героя історії.

"Під'їжджає дідусь. Ну, йому так років 90 з чимось... Він іде та опирається на велосипед, тому що він сам йти вже не може. Він підходить до нас та починає витягувати з кишень цукерки", - згадує військовий.

Він зазначає, що тоді вони почали відмовлятися від гостинця й хотіли, навпаки, щось купити старенькому дідусю. Однак останній "вбив" їх своїм аргументом: "Ні, хлопці. Я знаю, як це", - вказав він.

Боєць ЗСУ каже, що слова та позиція дідуся розчулила його до сліз. Зараз він, як солдат України, воює з окупантами саме за таких людей: "За тих, хто воював за нас тоді".

ЗСУ вразили історією про собаку-героя під Бахмутом

Нагадаємо, за понад рік повномасштабної війни з окупантами наші герої мають чимало реальних історій з війни, які пробивають на сльози та викликають захват в українців.

Так, нещодавно стало відомо про подвиг собаки під Бахмутом. Тварина врятувала бійців 77 окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ від голодної смерті - захисники нічого не їли майже 4 доби поспіль. Собака почала розкопувати консерви та пайки, залишені на різних ділянках фронту, й приносити їжу бійцям.

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