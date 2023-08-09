Штабс-сержантка Наталя та головний сержант частини Дмитро планували подію у=на березень 2022 року, однак тимчасово змінили плани - треба було розбиратися з окупантами.

Після 26 років відносин штаб-сержантка Наталя врешті завела під вінець свого обранця - головного сержанта частини Дмитра.

Пара планувала подію на березень 2022 року, але через повномасштабне вторгнення РФ - найочікуваніше тимчасово відклали. Лише майже через рік все склалося, й українці дали обіцянку перед богом, йдеться у сюжеті "ТСН".

Для церемонії Наталя та Дмитро вбралися у військовий одяг у національних кольорах та храм православної церкви України.

На весіллі за "головний" букет Наталя обрала оберемок колосків. Запрошені гості також вдяглися у стилі українських традицій - у різновиди вишиванок.

Як уточнили журналісти, одними з найбажаніших гостей вінчання стали діти новоспеченого подружжя: 24-річна Дар'я та 18-річний Єгор.

Останній вчиться на танкіста. У родоводі сімейства він стане військовим у 4-му поколінні.

Українки відпустили у сімейне життя ще одного "секс-символа" ЗСУ

Нагадаємо, українські військові часто не тільки герої для суспільства через свої бойові досягнення та мужність.

Від початку повномасштабної війни хлопці з ЗСУ - новий тренд для дівчат та гідна заміна голлівудським секс-символам. Але час від часу українки змушені "відпускати" їх у сімейне життя.

Так, у лютому 2023 року про одруження повідомив Валерій Маркус - відомий українкам ще від початку війни з росіянами на Донбасі. Обраницю свого серця він не розкрив.

Також у квітні 2022 року офіційно оформив стосунки секс-символ передової Артур Тураєв.

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